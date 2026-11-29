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नगर पंचायत प्रशासन का दावा है कि नगर से रोजाना एकत्र होने वाला पांच से छह टन कूड़ा कोयला गांव स्थित मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर भेजा जाता है। इसके बावजूद हाईवे किनारे कूड़े के ढेर और उनमें सुलगती आग कूड़ा निस्तारण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। प्लास्टिक और अन्य कचरा जलने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है।इससे पहले सावन माह में फर्रुखाबाद मार्ग पर हाईवे किनारे कूड़ा डंप होने पर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर पंचायत के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। इसके बाद जेसीबी से कूड़े के ढेर पर मिट्टी डलवाकर सफाई कराई गई थी। अब जलालाबाद मार्ग पर कूड़ा डंप होने का मामला सामने आया है।नगर पंचायत अध्यक्ष शिवानी वर्मा ने बताया कि डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह के बाद पूरा कूड़ा एमआरएफ सेंटर भेजा जाता है। हाईवे किनारे या अन्य किसी स्थान पर कूड़ा नहीं डाला जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।