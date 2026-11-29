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एसडीएम ने बताया कि ड्यूटी चार्ट के अनुसार भक्शी तिराहे के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग, बारह पत्थर रोड, स्टेट बैंक मुख्य शाखा तिराहा और कोतवाली तिराहे पर शहीद कुटी के पास निगरानी होगी। प्रत्येक स्थान पर दो लेखपाल और दो क्षेत्रीय आरक्षियों की तैनाती की गई है। संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच की जाएगी। अवैध रूप से मिट्टी या बालू ले जाते वाहन मिलने पर प्रभारी निरीक्षक और तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम को सूचना देनी होगी। इसके बाद संबंधित वाहन और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ सरकारी राजस्व और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना है।

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तिलहर। अवैध खनन कर मिट्टी और बालू ले जाने वाले वाहनों पर प्रशासन ने शिकंजा कसने की तैयारी की है। अब रात आठ से सुबह आठ बजे तक नगर के पांच प्रमुख स्थानों पर लेखपाल और पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे। डीएम के निर्देश पर एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव ने सोमवार से शनिवार तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।