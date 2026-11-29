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सीओ पुवायां का दायित्व संभाल रहे प्रवीण मलिक को सीओ सिटी बनाया गया है। उनके अधीन शहर के प्रमुख थाने कोतवाली, सदर बाजार, रामचन्द्र मिशन और महिला थाना की कमान रहेगी। शहरी क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा अब उनके कंधों पर होगा।वहीं, जलालाबाद सर्किल में तैनात रहे सीओ दीपक कुमार सिंह का स्थानांतरण करते हुए उन्हें सीओ पुवायां नियुक्त किया गया है। उनके नए कार्यक्षेत्र में सिंधौली, पुवायां, बंडा और खुटार थानों को शामिल किया गया है।हाल ही में आए नवागत सीओ अनुज मिश्रा को सीओ जलालाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके अधीन अल्हागंज, कलान, मिर्जापुर, परौर और परशुरामपुरी थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था का पर्यवेक्षण रहेगा।इसके अलावा सर्किल के साथ-साथ विभागीय शाखाओं में भी बदलाव किए गए हैं। देवव्रत वाजपेयी को सीओ पुलिस लाइन, अपराध एवं कार्यालय से जुड़े समस्त कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त इशिका सिंह को सीओ यूपी-112 और अपराध के कार्य आवंटित किए गए हैं।