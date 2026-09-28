Shahjahanpur News: ईसीसीई एजुकेटर के 168 पदों पर आवेदन की तैयारी पूरी
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:58 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:58 PM IST
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शाहजहांपुर। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई एजुकेटर के 168 पदों पर आवेदन कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी सप्ताह आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। बीएसए ने प्रक्रिया पूरी कर कार्यदायी संस्था को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
जिले में 160 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व में निरस्त की गई 168 पदों की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कराने की तैयारी की गई है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गई है और कार्यदायी संस्था का चयन भी कर लिया गया है।
अब अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाने हैं। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।
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जिले में 160 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व में निरस्त की गई 168 पदों की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कराने की तैयारी की गई है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गई है और कार्यदायी संस्था का चयन भी कर लिया गया है।
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अब अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाने हैं। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।