Shahjahanpur News: भाइयों को गोली मारने वालों की तलाश में जुटी पुलिस
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:35 AM IST
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जैतीपुर। छेदापट्टी गांव में सोमवार शाम दो सगे भाइयों को गोली मारने के मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उधर, गोली लगने से घायल एक भाई को मेडिकल कॉलेज में बेड नहीं मिला। उसका स्ट्रेचर पर ही उपचार चलता रहा।
जयवीर की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, दो दिन पहले गांव के पेशकार, धीरेंद्र और शैलेंद्र का उनके पिता भगवान सिंह से खेत में पशु घुसने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी रंजिश में सोमवार शाम तीनों आरोपी खेत पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली लगने से जयवीर के भाई धर्मवीर और रामवीर घायल हो गए।
सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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जयवीर ने बताया कि गोली लगने से घायल दोनों भाइयों धर्मवीर और रामवीर को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोप है कि वहां दोनों को तत्काल बेड नहीं मिल सका। मंगलवार शाम करीब पांच बजे धर्मवीर को बेड मिल गया, जबकि रामवीर का अब भी स्ट्रेचर पर ही उपचार चल रहा है।
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जयवीर की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, दो दिन पहले गांव के पेशकार, धीरेंद्र और शैलेंद्र का उनके पिता भगवान सिंह से खेत में पशु घुसने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी रंजिश में सोमवार शाम तीनों आरोपी खेत पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली लगने से जयवीर के भाई धर्मवीर और रामवीर घायल हो गए।
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सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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जयवीर ने बताया कि गोली लगने से घायल दोनों भाइयों धर्मवीर और रामवीर को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोप है कि वहां दोनों को तत्काल बेड नहीं मिल सका। मंगलवार शाम करीब पांच बजे धर्मवीर को बेड मिल गया, जबकि रामवीर का अब भी स्ट्रेचर पर ही उपचार चल रहा है।