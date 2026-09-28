Shahjahanpur News: स्कूल समय में होंगी शिक्षक संकुल की मासिक बैठकें
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:57 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:57 PM IST
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शाहजहांपुर। समग्र शिक्षा के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल की मासिक बैठकें अब स्कूल समय में आयोजित की जाएंगी। पहले इन बैठकों को शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद कराने के निर्देश थे। अब एक अक्तूबर से 31 मार्च तक प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को अपराह्न एक से तीन बजे तक निर्धारित एजेंडे के अनुसार बैठक होगी।
बैठक में छात्र-छात्राओं के लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए डाटा आधारित विश्लेषण और लक्ष्य निर्धारण पर चर्चा होगी। इसके अलावा शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा कराने, अगले छह महीने में विद्यार्थियों को कैचअप शिक्षण देने और छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।
बैठकों में डायट प्राचार्य, बीएसए, बीईओ, जिला समन्वयक, एसआरजी और एआरपी को प्रत्येक माह कम से कम एक शिक्षक संकुल बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में शिक्षकों को निपुण लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि महानिदेशक के पत्र में निर्देशों के अनुसार बैठकों को कराया जाएगा।
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बैठक में छात्र-छात्राओं के लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए डाटा आधारित विश्लेषण और लक्ष्य निर्धारण पर चर्चा होगी। इसके अलावा शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा कराने, अगले छह महीने में विद्यार्थियों को कैचअप शिक्षण देने और छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।
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बैठकों में डायट प्राचार्य, बीएसए, बीईओ, जिला समन्वयक, एसआरजी और एआरपी को प्रत्येक माह कम से कम एक शिक्षक संकुल बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में शिक्षकों को निपुण लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि महानिदेशक के पत्र में निर्देशों के अनुसार बैठकों को कराया जाएगा।
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