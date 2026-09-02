शाहजहांपुर: ओसीएफ रामलीला में मोहम्मद सुहेल बनेंगे परशुराम, इस बार कई प्रमुख कलाकारों के रोल बदले

शाहजहांपुर में अक्तूबर में शुरू होने वाले ओसीएफ रामलीला मंचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलाकारों ने पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया है। इस बार दर्शकों को मंच पर कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वर्षों से प्रमुख किरदार निभाते आ रहे कलाकारों के स्थान पर नए युवाओं को मौका दिया गया है, जबकि कुछ कलाकारों के किरदार भी बदल दिए गए हैं। आयोजकों का कहना है कि इस बार रामलीला में कुछ नया देखने को मिलेगा।

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ओसीएफ की रामलीला और मेला पूरे मंडल में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां ओसीएफ के कलाकारों के साथ स्थानीय युवा भी विभिन्न किरदार निभाते हैं। एक बार फिर मंच पर रामादल और लंकेश की सेनाओं के बीच युद्ध का रोमांच देखने को मिलेगा। मंचन से पहले कलाकारों ने संवाद, अभिनय और दृश्यों का पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया है। इस वर्ष सबसे बड़ा बदलाव प्रमुख पात्रों को लेकर है। कई वर्षों से मंच पर नजर आने वाले कलाकार इस बार कुछ भूमिकाओं में दिखाई नहीं देंगे। उनकी जगह युवा कलाकारों को अभिनय का अवसर दिया गया है।रामलीला के निर्देशक अंकित सक्सेना ने बताया कि इस बार प्रभु श्रीराम का किरदार मोहित वाजपेयी निभाएंगे। मोहित पिछले वर्षों में कुबेर की भूमिका निभाते रहे हैं। वहीं कई वर्षों तक श्रीराम का किरदार निभाने वाले रोहित सक्सेना ने इस बार रामलीला में अभिनय करने से असमर्थता जताई है। लक्ष्मणजी का किरदार अमित श्रीवास्तव को सौंपा गया है। वह बचपन से ही रामलीला से जुड़े रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लक्ष्मणजी का किरदार निभाने वाले देवेंद्र कुमार इस बार विष्णु जी, विभीषण समेत अन्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।