फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Goal-setting, discipline, and hard work are essential for success in competitive exams: SP.

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए जरूरी है लक्ष्य, अनुशासन व मेहनत : एसपी

Wed, 09 Sep 2026 05:10 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:10 PM IST
विज्ञापन
Goal-setting, discipline, and hard work are essential for success in competitive exams: SP.
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संचालित कोचिंग सेंटर में छात्र-छात्राओं से किया संवाद
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। एसपी सौरभ दीक्षित ने बुधवार को जीएफ कॉलेज में समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संचालित निःशुल्क कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए लक्ष्य, अनुशासन और मेहनत जरूरी है।
एसपी ने विद्यार्थियों की तैयारियों और भविष्य के लक्ष्यों की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से सकारात्मक सोच बनाए रखने, अपनी कमियों को पहचानकर उनमें सुधार करने और कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न एसपी के सामने रखे।
विज्ञापन

उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए और अपने अनुभव साझा किए। साथ ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed