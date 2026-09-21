Shahjahanpur News: शिक्षक दंपती की अलमारी में रखे लाखों के आभूषण चोरी
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:59 PM IST
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शाहजहांपुर। चौक कोतवाली के मोहल्ला बीबीजई निवासी शिक्षक दंपती के घर चोरी हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि वह और उनकी पत्नी दोनों शिक्षक हैं। उनके घर की अलमारी के अंदर से बैग चोरी हो गया। बैग में सोने का एक हार, दो जोड़ी सोने की झुमकी, एक जोड़ी सोने के कुंडल, दो जोड़ी सोने के टाॅप्स, सोने की आठ अंगूठी, चार जोड़ी चांदी की पायलें, एक चांदी की करधनी थी। उन्होंने बताया कि सभी आभूषण अप्रैल में अपनी अलमारी में रखे थे। इसके बाद उन्हें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 19 सितंबर को अलमारी खोलकर देखा तो बैग नदारद था। आलमारी पहले की तरह बंद थी। कोई तोड़फोड़ के निशान भी नहीं थे। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि वह और उनकी पत्नी दोनों शिक्षक हैं। उनके घर की अलमारी के अंदर से बैग चोरी हो गया। बैग में सोने का एक हार, दो जोड़ी सोने की झुमकी, एक जोड़ी सोने के कुंडल, दो जोड़ी सोने के टाॅप्स, सोने की आठ अंगूठी, चार जोड़ी चांदी की पायलें, एक चांदी की करधनी थी। उन्होंने बताया कि सभी आभूषण अप्रैल में अपनी अलमारी में रखे थे। इसके बाद उन्हें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 19 सितंबर को अलमारी खोलकर देखा तो बैग नदारद था। आलमारी पहले की तरह बंद थी। कोई तोड़फोड़ के निशान भी नहीं थे। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद