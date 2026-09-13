फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   In council schools, roofs are leaking in some places, while walls are dilapidated in others.

Shahjahanpur News: परिषदीय स्कूलों में छत टपक रही तो कहीं दीवार जर्जर

Sun, 13 Sep 2026 07:03 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
In council schools, roofs are leaking in some places, while walls are dilapidated in others.
2716 स्कूलों के सर्वे में सामने आईं तमाम समस्याएं, ब्लॉकवार रिपोर्ट तैयार
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। जिले के परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच तमाम समस्याएं सामने आई हैं। डीएम के निर्देश पर जिले के सभी 2716 परिषदीय स्कूलों का खंड शिक्षा अधिकारियों से सर्वे कराया। इसमें कहीं छत खराब मिली तो कहीं दीवार और रसोई जर्जर मिली। सभी ब्लॉकों से रिपोर्ट तैयार कर भेजी गई है।
ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शौचालय, चहारदीवारी, खिड़की, दरवाजा, शौचालय, फर्श, रंगाई-पुताई और टायलीकरण समेत कई कार्यों की जरूरत बताई गई है। वहीं नगर क्षेत्र के स्कूलों में सर्वे के दौरान अधिकांश भवनों की छतें खराब मिली हैं। बारिश होने पर कई कमरों में पानी टपकने की समस्या सामने आई है। कई स्कूलों के फर्श भी खराब मिले हैं। रसोईघर भी जर्जर स्थिति में पाए गए, जिन्हें मरम्मत योग्य बताया गया है।
विज्ञापन

प्रत्येक बीईओ ने अपने क्षेत्र के स्कूलों की समस्याओं का ब्योरा डीएम कार्यालय को भेजा है। इन कार्यों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से कराने की योजना बनाई गई है। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूलों में निर्धारित पैरामीटर पूरे कराने के लिए सर्वे कराया गया है। इसके आधार पर कार्ययोजना तैयार कर स्वीकृत करा ली गई है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासक के माध्यम से व तहसील स्तर पर नगर पालिका या नगर पंचायत के जरिये कार्य कराया जाएगा। शहर के स्कूलों में नगर निगम के सहयोग से आवश्यक कार्य कराने की योजना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

------
तीन स्कूलों में जर्जर कमरे गिराने का प्रस्ताव
सरायकाइयां स्थित स्कूल में तीन, अहमदपुरा स्थित स्कूल में एक और कंपोजिट स्कूल रोटी गोदाम में एक कमरा जर्जर मिला है। इन कमरों को गिराने का प्रस्ताव भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed