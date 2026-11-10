Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:22 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
प्रभातफेरी : श्रीकृष्ण मंदिर से श्री राधानाम संकीर्तन मंडल की ओर से प्रभातफेरी निकाली जाएगी सुबह सात बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट : मयूर स्पोर्टिंग की ओर से आयोजित अंडर-17 चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुकाबला जीएफ कॉलेज मैदान पर सुबह 10 बजे से।
- कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : नगर निगम में संभव के तहत जनसुनवाई का आयोजन सुबह 10 बजे से।
मुशायरा : महफिले-ए-मुशायरा का आयोजन बाडूजई स्थित तौकीर आर्ट गैलरी में शाम सात बजे।
विज्ञापन
क्रिकेट टूर्नामेंट : मयूर स्पोर्टिंग की ओर से आयोजित अंडर-17 चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुकाबला जीएफ कॉलेज मैदान पर सुबह 10 बजे से।
- कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : नगर निगम में संभव के तहत जनसुनवाई का आयोजन सुबह 10 बजे से।
मुशायरा : महफिले-ए-मुशायरा का आयोजन बाडूजई स्थित तौकीर आर्ट गैलरी में शाम सात बजे।