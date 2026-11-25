Shahjahanpur News: शौर्य दिवस पर रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग ने सदस्यों को किया सम्मानित
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:21 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:21 AM IST
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शाहजहांपुर। रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग की ओर से रानी लक्ष्मीबाई की जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली सदस्यों को शॉल, पगड़ी और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
शिक्षा के क्षेत्र में रितु, नीरज सिंह, तृप्ति सक्सेना, अर्चना अग्रवाल और रचना सिंह, सड़क सुरक्षा के लिए दीपशिखा, रितु सिंह, तान्या गुप्ता, गीता त्रिवेदी और ममता वर्मा तथा रक्तदान के लिए अर्चना गुप्ता, पूनम मिश्रा, विभा सिंह, महिमा शुक्ला और गीता सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कन्या विवाह, चिकित्सा शिविर और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में योगदान देने वाली सदस्यों को भी सम्मान मिला।
विंग की नई साउथ सिटी टीम में नैना आनंद को अध्यक्ष, ऋचा गुप्ता को सचिव और यज्ञा अग्निहोत्री को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं विमी सैनी, नीतू कुमरा, वीणा सिंह, अर्चना अग्रवाल और प्रियंका कपूर को निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। रचना सिंह, महिमा शुक्ला और प्रतिमा शुक्ला उपाध्यक्ष बनाई गईं।
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संस्थापक डॉ. नमिता सिंह ने मीरा सेठ और नीतू कुमरा को विशेष सम्मान दिया गया। लगातार 18 बार रक्तदान करने पर अध्यक्ष स्तुति गुप्ता, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर रचना सिंह और महिला उद्यमी के रूप में योगदान के लिए साक्षी को भी सम्मानित किया गया।
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शिक्षा के क्षेत्र में रितु, नीरज सिंह, तृप्ति सक्सेना, अर्चना अग्रवाल और रचना सिंह, सड़क सुरक्षा के लिए दीपशिखा, रितु सिंह, तान्या गुप्ता, गीता त्रिवेदी और ममता वर्मा तथा रक्तदान के लिए अर्चना गुप्ता, पूनम मिश्रा, विभा सिंह, महिमा शुक्ला और गीता सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कन्या विवाह, चिकित्सा शिविर और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में योगदान देने वाली सदस्यों को भी सम्मान मिला।
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विंग की नई साउथ सिटी टीम में नैना आनंद को अध्यक्ष, ऋचा गुप्ता को सचिव और यज्ञा अग्निहोत्री को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं विमी सैनी, नीतू कुमरा, वीणा सिंह, अर्चना अग्रवाल और प्रियंका कपूर को निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। रचना सिंह, महिमा शुक्ला और प्रतिमा शुक्ला उपाध्यक्ष बनाई गईं।
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संस्थापक डॉ. नमिता सिंह ने मीरा सेठ और नीतू कुमरा को विशेष सम्मान दिया गया। लगातार 18 बार रक्तदान करने पर अध्यक्ष स्तुति गुप्ता, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर रचना सिंह और महिला उद्यमी के रूप में योगदान के लिए साक्षी को भी सम्मानित किया गया।