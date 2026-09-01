Shahjahanpur News: हरियाणा पुलिस का छापा...घंटों की गई सराफा व्यापारी से पूछताछ

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हिसार जिले की एचएमटी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि करीब दस तोला सोने की ज्वेलरी चोरी हुई। पुलिस ने सीसी कैमरे की फुटेज व सर्विलांस की मदद से एक आरोपी पकड़ा।पूछताछ में ज्वेलरी खरीदने में शाहजहांपुर के एक सराफा व्यापारी का नाम आया। रविवार को हरियाणा पुलिस शाहजहांपुर आई थी, साथ में आए आरोपी से दुकान की तस्दीक कराई, फिर सराफ व्यापारी से घंटों पूछताछ की गई। ज्वेलरी की खरीद की जानकारी की गई। देर शाम हरियाणा पुलिस लौट गई। लेकिन पुलिस दोबारा आने की बात कही।सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि चोरी के मामले में हरियाणा पुलिस शाहजहांपुर आई थी। यहां एक सराफ व्यापारी से पूछताछ कर चली गई है।