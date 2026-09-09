फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Garra River surging again water enters Subhash Nagar Colony in Shahjahanpur

शाहजहांपुर में बाढ़: गर्रा नदी फिर उफान पर, सुभाषनगर कॉलोनी में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें

Wed, 09 Sep 2026 07:03 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 09 Sep 2026 07:03 PM IST
सार

शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर फिर बढ़ने से बुधवार को सुभाषनगर कॉलोनी में पानी घुस गया। बाढ़ की आशंका से लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। कई लोगों ने घरों का सामान दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। सिंचाई विभाग के अनुसार, बुधवार शाम गर्रा का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर नीचे था।

विज्ञापन
Garra River surging again water enters Subhash Nagar Colony in Shahjahanpur
गर्रा नदी के पानी से घिरे मकान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। इसके चलते बुधवार को सुभाषनगर कॉलोनी में दोबारा पानी पहुंच गया। बाढ़ की आशंका से लोग सहम हुए हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। कुछ लोगों ने घरों का सामान दूसरी मंजिल पर पहुंचाना शुरू कर दिया। उधर, लोधीपुर में खन्नौत नदी का जलस्तर मामूली घटा है। यहां 60 से अधिक लोग एनटीआई स्थित राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं।

विज्ञापन


सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार रात आठ बजे गर्रा नदी का जलस्तर 147.80 मीटरगेज था, जो खतरे के निशान से एक मीटर नीचे था। बुधवार शाम चार बजे जलस्तर 147.55 मीटरगेज दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर बढ़ने से बरुआ नाले से वापस होकर पानी फिर सुभाषनगर कॉलोनी में पहुंच गया।
विज्ञापन


बाढ़ के चलते कुछ लोगों ने पहले ही मकान खाली कर दिए हैं। कई लोग गृहस्थी का सामान सुरक्षित करने में जुटे हैं। पिछले दो वर्षों में आई बाढ़ से हुए नुकसान के कारण खासकर महिलाओं में दहशत है। लोगों का कहना है कि समय रहते बरुआ नाले में फाटक लगवा दिया जाता तो पानी कॉलोनी में नहीं पहुंचता। लोगों को इस बार भी बाढ़ में मुश्किलें बढ़ने की आशंका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Garra River surging again water enters Subhash Nagar Colony in Shahjahanpur
उफान पर बह रही गर्रा नदी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

गर्रा में उफान से तटवर्ती गांवों की ओर बढ़ा पानी
गर्रा में उफान बढ़ने से बुधवार को बाढ़ तटीय गांवों की ओर बढ़ने से वहां के लोग बेचैन हो उठे हैं। बरहा मोहब्बतपुर, चितीबोझी, आजमाबाद, जिकड़ीपुर, परसेली आदि गांवों के लोगों का कहना है कि नदी में उफान बढ़ना जारी रहा तो उनके घरों में पानी पहुंच जाएगा। एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीणों को नदी के किनारे नहीं जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 

खन्नौत का जलस्तर मामूली घटा
खन्नौत नदी का जलस्तर मंगलवार को 145.60 मीटरगेज था। बुधवार शाम यह मामूली घटकर 145.55 मीटरगेज रह गया। यह खतरे के निशान से नीचे है। 60 से अधिक लोग एनटीआई स्थित शिविर में शरण लिए हुए हैं। कुछ लोग घरों पर ताला लगाकर रिश्तेदारियों में चले गए हैं। पानी भरने पर कुछ लोगों ने छतों पर तंबू लगा लिए हैं। पशुपालकों ने पशुओं को लालपुल के पास ऊंचाई वाले क्षेत्र में पटरी के दूसरी तरफ बांध रखा है। पशुओं के चारे की भी दिक्कत हो रही है।

Garra River surging again water enters Subhash Nagar Colony in Shahjahanpur
स्टेट हाईवे पर पानी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रामगंगा में उफान बढ़ा, तिकोला घाट मार्ग के किनारे सुरक्षा के लिए लगाईं बल्लियां
जलालाबाद इलाके में रामगंगा नदी में उफान बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बुधवार को तीसरे दिन भी विकराल बनी हुई है। तिकोला घाट मार्ग के किनारे गहरे होने और सड़क के ऊपर से पानी बहने से वहां मार्ग के दोनों किनारों पर प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से बल्लियां लगवा दी हैं।

कई गांवों के संपर्क मार्ग डूब जाने और तीन दिन पहले कच्चा तटबंध टूटने से बलदेवपुर सहित आसपास के गांवों के रास्ते जलमग्न होने से वहां के लोग प्रशासन की मोटरबोट और दो नावों के सहारे आवागमन करने के लिए मजबूर हैं।

रामगंगा के तटीय गांव कसारी, बलदेवपुर, रामपुर, तिकोला घाट, कटरिया आदि गांवों से होकर अन्य गांवों को जाने वाले रास्ते और वहां के खेत-खलिहान भी जलमग्न हैं। इन जगहों पर नाव उपलब्ध होने पर भी तमाम लोग पैदल या बाइक से पानी के बहाव वाले रास्तों से आ-जा रहे हैं। कुदौली निवासी सुरजीत सिंह, कसारी के अखिलेश, बलदेवपुर के जगदीश सिंह आदि ने बताया कि गांव के आसपास और सभी खेत करीब 20 दिन से डूबे हैं और अब फिर से पानी बढ़ने लगा है।

अल्हागंज क्षेत्र में भरतौली के पास पानी भर रहा है। सुगसुगी और दहेना गांव के बीच बरेली-फर्रुखाबाद हाईवे पर बनी पुलिया के रास्ते पानी सेंढ़ा गांव की ओर जाने लगा है। इससे नजदीक के सपहा, भावपुर, गढ़ी, धर्मपुर, पिंडरिया आदि गांवों के पानी से घिरने की आशंका है। भरतौली में कटान रोकने के लिए लगाए गए बंबू क्रेट भी बुधवार को डूब गए। एसडीएम मधुसूदन आर्य ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है और गांव वालों की मांग पर नावें भी उपलब्ध करा दी गई हैं। 

स्टेट हाईवे से जुड़े कई संपर्क मार्ग गंगा की बाढ़ से कटे
मिर्जापुर इलाके में गंगा और रामगंगा में आई बाढ़ से करीब दो दर्जन तटीय गांवों में बुधवार को भी जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। जलालाबाद-शमसाबाद हाईवे पर चौरा गांव और आगे नगला बसोला के पास अभी 200 मीटर दायरे में करीब दो फुट पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव से हाईवे से जुड़े कई गांवों के संपर्क मार्ग भी कट गए हैं। सादिकपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय ओर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित वहां के आंगनबाड़ी केंद्र के सामने पुलिया से पानी पहुंच गया है। दहेलिया में भी स्कूल का रास्ता बाढ़ से घिर गया है।

खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद कुशवाहा के अनुसार अभी स्कूल परिसर बाढ़ से सुरक्षित हैं, लेकिन पानी बढ़ने पर शिक्षण कार्य बाधित हो जाएगा। गंगा के किनारे बसे पैलानी उत्तरी, इस्लामनगर, आजादनगर, मस्जिदनगला आदि गांवों के लोग पशुओं के लिए चारा और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था को लेकर परेशान हैं। 

एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने बताया कि बाढ़ग्रस्त संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। राहत शिविरों को सक्रिय कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर टीमें पहुंचा रहीं हैं। राजस्व विभाग और पुलिस टीम लगातार गश्त कर रहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed