शाहजहांपुर में बाढ़: गर्रा नदी फिर उफान पर, सुभाषनगर कॉलोनी में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें

अल्हागंज क्षेत्र में भरतौली के पास पानी भर रहा है। सुगसुगी और दहेना गांव के बीच बरेली-फर्रुखाबाद हाईवे पर बनी पुलिया के रास्ते पानी सेंढ़ा गांव की ओर जाने लगा है। इससे नजदीक के सपहा, भावपुर, गढ़ी, धर्मपुर, पिंडरिया आदि गांवों के पानी से घिरने की आशंका है। भरतौली में कटान रोकने के लिए लगाए गए बंबू क्रेट भी बुधवार को डूब गए। एसडीएम मधुसूदन आर्य ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है और गांव वालों की मांग पर नावें भी उपलब्ध करा दी गई हैं।



स्टेट हाईवे से जुड़े कई संपर्क मार्ग गंगा की बाढ़ से कटे

मिर्जापुर इलाके में गंगा और रामगंगा में आई बाढ़ से करीब दो दर्जन तटीय गांवों में बुधवार को भी जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। जलालाबाद-शमसाबाद हाईवे पर चौरा गांव और आगे नगला बसोला के पास अभी 200 मीटर दायरे में करीब दो फुट पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव से हाईवे से जुड़े कई गांवों के संपर्क मार्ग भी कट गए हैं। सादिकपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय ओर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित वहां के आंगनबाड़ी केंद्र के सामने पुलिया से पानी पहुंच गया है। दहेलिया में भी स्कूल का रास्ता बाढ़ से घिर गया है।



खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद कुशवाहा के अनुसार अभी स्कूल परिसर बाढ़ से सुरक्षित हैं, लेकिन पानी बढ़ने पर शिक्षण कार्य बाधित हो जाएगा। गंगा के किनारे बसे पैलानी उत्तरी, इस्लामनगर, आजादनगर, मस्जिदनगला आदि गांवों के लोग पशुओं के लिए चारा और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था को लेकर परेशान हैं।