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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Irregularities found in the side pantry of the Rajya Rani Express; food items seized.

Shahjahanpur News: राज्यरानी एक्सप्रेस की साइड पैंट्री में मिलीं अनियमितताएं, खाद्य सामग्री जब्त की गई

Wed, 09 Sep 2026 06:35 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:35 PM IST
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Irregularities found in the side pantry of the Rajya Rani Express; food items seized.
शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते मंडल सहायक वाणिज्य प्रबंधक तृतीय प्रांजल जैन। संवा
एसी कोच में बिना टिकट यात्रा करते हुए दो यात्रियों को पकड़ा, जुर्माना वसूल किया
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। मंडल सहायक वाणिज्य प्रबंधक तृतीय प्रांजल जैन ने राज्यरानी एक्सप्रेस से बरेली से शाहजहांपुर तक सफर कर साइड पैंट्री कार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई कमियां मिलीं, जिनमें सुधार के निर्देश दिए गए। पैंट्री में रेलवे की सूची में शामिल कुछ खाद्य सामग्री भी नहीं मिली, जिसे जब्त कर लिया गया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रेन की बोगियों में लगे उपकरणों की स्थिति देखी और यात्रियों से सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। टीटीई के माध्यम से पूरी ट्रेन में टिकट चेकिंग कराई गई। इस दौरान एसी बोगी के गेट पर दो यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद प्रांजल जैन ने स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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वीआईपी रूम में चीफ बुकिंग सुपरवाइजर, सीआरएस अनुराग भारद्वाज और सीआईटी टीनाराज को बुलाकर अभिलेखों की जांच की। पार्सल और आरक्षण से संबंधित कार्यों को सौ प्रतिशत डिजिटल किए जाने पर उन्होंने संतोष जताया। इसके बाद उन्होंने रेलवे कार्यालय पहुंचकर चीफ बुकिंग सुपरवाइजर शिवम सक्सेना को रेलवे की आय बढ़ाने के निर्देश दिए। शिवम ने बताया कि दिल्ली पैसेंजर ट्रेन का संचालन बंद होने से दिल्ली से माल की आवक प्रभावित हुई है। ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू होने पर राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है।
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सीबीएस ने स्टेशन पर पाथ-वे बनवाने की मांग भी रखी। इस पर प्रांजल जैन ने आय में वृद्धि होने पर पाथ-वे बनवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने पार्सल से होने वाली आय बढ़ाने के लिए भी आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीएमआई एसके ठाकुर, स्टेशन अधीक्षक एके गौतम, सीबीएस शिवम सक्सेना, सीआईटी टीना राज, सीएचआई त्रिलोक चंद्र, एचआई शशांक पांडेय आदि मौजूद रहे।
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