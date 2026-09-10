फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Theft incidents in Puwaiyan cause anger in the Chamber of Commerce

Shahjahanpur News: पुवायां में चोरी की घटनाओं से व्यापार मंडल में रोष

Thu, 10 Sep 2026 12:55 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Theft incidents in Puwaiyan cause anger in the Chamber of Commerce
पुवायां। नगर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में रोष है। बुधवार शाम अध्यक्ष केके लील के प्रतिष्ठान पर हुई व्यापार मंडल की बैठक में व्यापारियों ने घटनाओं पर अंकुश लगाने और पुरानी चोरियों का जल्द खुलासा करने की मांग की। कार्यवाहक थाना प्रभारी ने गश्त बढ़ाने और घटनाओं के जल्द खुलासे का आश्वासन दिया।
विज्ञापन

बैठक में 13 अगस्त को मोहम्मदी रोड स्थित शराब और किराने की दुकान में चोरी, निगोही रोड पर मोहम्मद नबी और अवनीश सिंह की भैंस चोरी, नाहिल रोड स्थित कोरियर कंपनी के कार्यालय में चोरी और निगोही रोड पर पान-पुड़िया के खोखे में चोरी की घटनाओं पर रोष जताया गया। केके लील ने कहा कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो व्यापार मंडल आंदोलन के लिए विवश होगा।
विज्ञापन

बैठक में पहुंचे कार्यवाहक थाना प्रभारी अशोक कुमार ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जा रही है। पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए भी पुलिस काम कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि शराब की दुकान में चोरी के खुलासे के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। कोरियर कंपनी में हुई चोरी की घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। कंपनी के कर्मचारी एक मामले में दो रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, जबकि उनसे एक ही तहरीर मांगी गई है। अन्य मामलों में भी तहरीर मिलने पर जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed