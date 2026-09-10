Shahjahanpur News: मथुरा कंस्ट्रक्शन पर प्राथमिकी से पहले ली जा रही विधिक राय

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मथुरा कंस्ट्रक्शन पर आरोप लगा था कि उसने तिलहर नगर पालिका में फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर कई निविदाएं हासिल कर ली थीं। इस मामले में एक सभासद की शिकायत पर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जांच कराई थी। इसमें लगाए गए आरोप सही पाए गए थे। तिलहर नगर पालिका की ओर से फर्म के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।मामले में फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश जारी किए गए थे। नगर निगम में भी मथुरा कंस्ट्रक्शन फर्म ने फर्जी चरित्र प्रमाणपत्र लगाकर काम हासिल किए थे। निर्माण विभाग की ओर से फर्म के विरुद्ध एफआईआर कराने की तैयारी चल रही है। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि मामले में विधिक राय ली जा रही है। इसके आधार पर ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। संवाद