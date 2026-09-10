Shahjahanpur News: मथुरा कंस्ट्रक्शन पर प्राथमिकी से पहले ली जा रही विधिक राय
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:54 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। फर्जी चरित्र प्रमाणपत्र लगाने के मामले में मथुरा कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले विधिक राय ली जा रही है। इसके आधार पर ही मामले में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
मथुरा कंस्ट्रक्शन पर आरोप लगा था कि उसने तिलहर नगर पालिका में फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर कई निविदाएं हासिल कर ली थीं। इस मामले में एक सभासद की शिकायत पर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जांच कराई थी। इसमें लगाए गए आरोप सही पाए गए थे। तिलहर नगर पालिका की ओर से फर्म के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
मामले में फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश जारी किए गए थे। नगर निगम में भी मथुरा कंस्ट्रक्शन फर्म ने फर्जी चरित्र प्रमाणपत्र लगाकर काम हासिल किए थे। निर्माण विभाग की ओर से फर्म के विरुद्ध एफआईआर कराने की तैयारी चल रही है। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि मामले में विधिक राय ली जा रही है। इसके आधार पर ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
मथुरा कंस्ट्रक्शन पर आरोप लगा था कि उसने तिलहर नगर पालिका में फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर कई निविदाएं हासिल कर ली थीं। इस मामले में एक सभासद की शिकायत पर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जांच कराई थी। इसमें लगाए गए आरोप सही पाए गए थे। तिलहर नगर पालिका की ओर से फर्म के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन
मामले में फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश जारी किए गए थे। नगर निगम में भी मथुरा कंस्ट्रक्शन फर्म ने फर्जी चरित्र प्रमाणपत्र लगाकर काम हासिल किए थे। निर्माण विभाग की ओर से फर्म के विरुद्ध एफआईआर कराने की तैयारी चल रही है। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि मामले में विधिक राय ली जा रही है। इसके आधार पर ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। संवाद
विज्ञापन