Shahjahanpur News: बेटे के अपहरण की रंजिशन दे दी झूठी सूचना, पुलिस ने तीन घंटे तलाशा

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बालक के अपहरण की सूचना पर आरसी मिशन पुलिस तत्काल आरोपियों के घर पहुंच गई। तीनों आरोपी घर पर ही मिले। एसआई विक्रम सिंह ने आसपास लगे सीसी कैमरे के फुटेज चेक किए। फुटेज में बालक कनेंग गांव की तरफ जाता दिखा। बाद में पूछताछ करते हुए पुलिस ददऊ पहुंची और वहां अपराह्न करीब तीन बजे बालक रेलवे लाइन के पास घूमते मिल गया।पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उसका अपहरण नहीं किया गया था। सीओ सिटी देवव्रत बाजपेयी ने बताया कि बालक के अपहरण की सूचना झूठी पाई गई है। पुलिस को जांच से पता चला कि महिला इससे पहले भी रंजिशन गांव के उन तीनों लोगों की शिकायतें कर चुकी है, जो जांच में झूठी पाई गईं थीं। सीओ के अनुसार दूसरे पक्ष से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद