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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   A man gave false information about his son's kidnapping due to a grudge, and the police searched for him for three hours.

Shahjahanpur News: बेटे के अपहरण की रंजिशन दे दी झूठी सूचना, पुलिस ने तीन घंटे तलाशा

Wed, 09 Sep 2026 05:26 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:26 PM IST
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A man gave false information about his son's kidnapping due to a grudge, and the police searched for him for three hours.
भावलखेड़ा। रौसर कोठी गांव की एक महिला ने बुधवार को गांव के ही तीन लोगों पर अपने दस वर्षीय बेटे को रंजिशन अपहृत कर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को झूठी सूचना दे दी। आरसी मिशन पुलिस ने बालक अरमान को तीन घंटे में करीब चार किमी दूर सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के ददऊ गांव के पास खोज निकाला।
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बालक के अपहरण की सूचना पर आरसी मिशन पुलिस तत्काल आरोपियों के घर पहुंच गई। तीनों आरोपी घर पर ही मिले। एसआई विक्रम सिंह ने आसपास लगे सीसी कैमरे के फुटेज चेक किए। फुटेज में बालक कनेंग गांव की तरफ जाता दिखा। बाद में पूछताछ करते हुए पुलिस ददऊ पहुंची और वहां अपराह्न करीब तीन बजे बालक रेलवे लाइन के पास घूमते मिल गया।
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पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उसका अपहरण नहीं किया गया था। सीओ सिटी देवव्रत बाजपेयी ने बताया कि बालक के अपहरण की सूचना झूठी पाई गई है। पुलिस को जांच से पता चला कि महिला इससे पहले भी रंजिशन गांव के उन तीनों लोगों की शिकायतें कर चुकी है, जो जांच में झूठी पाई गईं थीं। सीओ के अनुसार दूसरे पक्ष से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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