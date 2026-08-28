Shahjahanpur News: अपार आईडी बनवाने पर जोर, परीक्षा फॉर्म में दर्ज कराने की अपील

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परिषद के सचिव का पत्र आने के बाद डीआईओएस हरिवंश कुमार ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि वे अभिभावकों को अपार आईडी बनवाने में मार्गदर्शन और सहयोग दें। साथ ही अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी दर्ज कराने का प्रयास करें। संवाद

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शाहजहांपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण व कक्षा 10 और 12 के परीक्षा आवेदनपत्र भरने की प्रक्रिया के बीच विद्यार्थियों की अपार आईडी बनवाने पर जोर दिया है। परिषद ने प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों से विद्यार्थियों की अपार आईडी बनवाकर अग्रिम पंजीकरण एवं परीक्षा आवेदनपत्र में दर्ज कराने की अपील की है।