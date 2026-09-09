शाहजहांपुर में बाढ़: एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर परिसर में भरा पानी, कुत्तों को छोड़कर निकल गया स्टाफ

शाहजहांपुर के अजीजगंज में नगर निगम की ओर से बनाए गए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में गर्रा नदी का पानी पहुंचने से कुत्तों की नसबंदी का काम बंद हो गया है। सेंटर में तैनात स्टाफ भी वहां से चला गया है। बुधवार दोपहर पूरा परिसर पानी से घिरा नजर आया। सेंटर के अंदर करीब 15 से 20 कुत्ते बंद थे लेकिन उनकी देखभाल के लिए कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। कुत्ते भूखे-प्यासे नजर आ रहे थे।

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नगर निगम ने औरैया की एक एजेंसी को कुत्तों की नसबंदी का ठेका दिया है। एजेंसी को प्रत्येक कुत्ते की नसबंदी के एवज में नगर निगम की ओर से 980 रुपये का भुगतान किया जाता है। इस राशि में कुत्तों को पकड़ने से लेकर नसबंदी करने, तीन से चार दिन तक सेंटर में रखने, दवा और खाने-पीने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होती है। नसबंदी के बाद दो-तीन दिन में कुत्तों के स्वस्थ होने पर उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है।गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ अजीजगंज स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर तक पहुंच गई है। सेंटर के बाहर और अंदर पानी भर गया है। सेंटर के अंदर करीब 15 से 20 कुत्ते बंद हैं। बाढ़ के पानी के बीच उनके लिए खाने और पीने की व्यवस्था करने वाला कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। ऐसे में कुत्तों के भूखे-प्यासे रहने की स्थिति बनी हुई है। सेंटर में कुत्तों को रखने के लिए बनाए गए स्थानों तक भी पानी पहुंच गया है। यदि जल्द उनकी देखभाल की व्यवस्था नहीं की गई तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है।