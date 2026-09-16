फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Devotees thronged to mark the death anniversary of Sant Sukhdev Singh.

Shahjahanpur News: संत सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धालु उमड़े

Wed, 16 Sep 2026 06:11 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 06:11 PM IST
विज्ञापन
Devotees thronged to mark the death anniversary of Sant Sukhdev Singh.
गुरुद्वारा कुटिया साहिब में सबद कीर्तन करता रागी जत्था। संवाद
सुखमनी साहिब के पाठ का समापन, रागी जत्थों ने शबद-कीर्तन से संगत को किया निहाल
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। तेल टंकी स्थित श्री गुरुनानक आश्रम गुरुद्वारा कुटिया साहिब में संत बाबा सुखदेव सिंह की 43वीं पुण्यतिथि पर आयोजित महासमागम श्रद्धा से मनाया गया। संगत ने गुरुग्रंथ साहिब की पालकी के सामने कतारबद्ध होकर शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। रागी जत्थों ने शबद-कीर्तन कर संगत को निहाल किया।
तीन दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन महिला संगत की ओर से आयोजित सुखमनी साहिब के पाठों का समापन हुआ। सभागार में गुरुग्रंथ साहिब की पालकी को फूलों से सजाया गया। दूर-दराज से आई संगत ने कतारबद्ध होकर मत्था टेककर अपनी श्रद्धा प्रकट की।
विज्ञापन

कुटिया साहिब में लगे संत सुखदेव सिंह जी के चित्र के समक्ष संगत ने शीश नवाया। ज्ञानी गुरदीप सिंह ने संत बाबा सुखदेव सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। बताया कि संत का जन्म 18 जनवरी 1924 को लायलपुर वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने शाहजहांपुर आकर सर्वप्रथम अमरनाथजी की बगिया में एक छोटी सी कुटिया बनाकर प्रवचन से संगत को निहाल किया। कुटिया साहिब की स्थापना के उपरांत उन्होंने लंगर को 24 घंटे कर दिया। कथावाचक रागी विंदर सिंह एवं डाडी जत्थे के मनवीर सिंह ने गुरुओं का जनकल्याण का संदेश सुनाया।

लुधियाना से आए सुखवंत सिंह ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष नवनीत कौर, हरभजन सिंह पृथी, अरविंदर सिंह, जसवीर सिंह, पूरन सिंह, परमवीर सिंह, हरनाम सिंह, पवन कुमार आदि मौजूद रहे।

गुरुद्वारा कुटिया साहिब में सबद कीर्तन करता रागी जत्था। संवाद

गुरुद्वारा कुटिया साहिब में सबद कीर्तन करता रागी जत्था। संवाद

गुरुद्वारा कुटिया साहिब में सबद कीर्तन करता रागी जत्था। संवाद

गुरुद्वारा कुटिया साहिब में सबद कीर्तन करता रागी जत्था। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed