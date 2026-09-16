Shahjahanpur News: संत सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धालु उमड़े
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 06:11 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 06:11 PM IST
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सुखमनी साहिब के पाठ का समापन, रागी जत्थों ने शबद-कीर्तन से संगत को किया निहाल
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। तेल टंकी स्थित श्री गुरुनानक आश्रम गुरुद्वारा कुटिया साहिब में संत बाबा सुखदेव सिंह की 43वीं पुण्यतिथि पर आयोजित महासमागम श्रद्धा से मनाया गया। संगत ने गुरुग्रंथ साहिब की पालकी के सामने कतारबद्ध होकर शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। रागी जत्थों ने शबद-कीर्तन कर संगत को निहाल किया।
तीन दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन महिला संगत की ओर से आयोजित सुखमनी साहिब के पाठों का समापन हुआ। सभागार में गुरुग्रंथ साहिब की पालकी को फूलों से सजाया गया। दूर-दराज से आई संगत ने कतारबद्ध होकर मत्था टेककर अपनी श्रद्धा प्रकट की।
कुटिया साहिब में लगे संत सुखदेव सिंह जी के चित्र के समक्ष संगत ने शीश नवाया। ज्ञानी गुरदीप सिंह ने संत बाबा सुखदेव सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। बताया कि संत का जन्म 18 जनवरी 1924 को लायलपुर वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था।
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उन्होंने शाहजहांपुर आकर सर्वप्रथम अमरनाथजी की बगिया में एक छोटी सी कुटिया बनाकर प्रवचन से संगत को निहाल किया। कुटिया साहिब की स्थापना के उपरांत उन्होंने लंगर को 24 घंटे कर दिया। कथावाचक रागी विंदर सिंह एवं डाडी जत्थे के मनवीर सिंह ने गुरुओं का जनकल्याण का संदेश सुनाया।
लुधियाना से आए सुखवंत सिंह ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष नवनीत कौर, हरभजन सिंह पृथी, अरविंदर सिंह, जसवीर सिंह, पूरन सिंह, परमवीर सिंह, हरनाम सिंह, पवन कुमार आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। तेल टंकी स्थित श्री गुरुनानक आश्रम गुरुद्वारा कुटिया साहिब में संत बाबा सुखदेव सिंह की 43वीं पुण्यतिथि पर आयोजित महासमागम श्रद्धा से मनाया गया। संगत ने गुरुग्रंथ साहिब की पालकी के सामने कतारबद्ध होकर शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। रागी जत्थों ने शबद-कीर्तन कर संगत को निहाल किया।
तीन दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन महिला संगत की ओर से आयोजित सुखमनी साहिब के पाठों का समापन हुआ। सभागार में गुरुग्रंथ साहिब की पालकी को फूलों से सजाया गया। दूर-दराज से आई संगत ने कतारबद्ध होकर मत्था टेककर अपनी श्रद्धा प्रकट की।
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कुटिया साहिब में लगे संत सुखदेव सिंह जी के चित्र के समक्ष संगत ने शीश नवाया। ज्ञानी गुरदीप सिंह ने संत बाबा सुखदेव सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। बताया कि संत का जन्म 18 जनवरी 1924 को लायलपुर वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था।
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उन्होंने शाहजहांपुर आकर सर्वप्रथम अमरनाथजी की बगिया में एक छोटी सी कुटिया बनाकर प्रवचन से संगत को निहाल किया। कुटिया साहिब की स्थापना के उपरांत उन्होंने लंगर को 24 घंटे कर दिया। कथावाचक रागी विंदर सिंह एवं डाडी जत्थे के मनवीर सिंह ने गुरुओं का जनकल्याण का संदेश सुनाया।
लुधियाना से आए सुखवंत सिंह ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष नवनीत कौर, हरभजन सिंह पृथी, अरविंदर सिंह, जसवीर सिंह, पूरन सिंह, परमवीर सिंह, हरनाम सिंह, पवन कुमार आदि मौजूद रहे।