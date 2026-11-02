Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:41 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:41 AM IST
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ज्ञापन : सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन की ओर से डीएम को ज्ञापन पूर्वाह्न 11 बजे।
- उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से नगर आयुक्त को नगर निगम में ज्ञापन पूर्वाह्न 11.30 बजे।
संवाद : रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से रेल संवाद दोपहर 12 बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दोपहर 12 बजे।
ज्ञापन : बैंक सखी कलक्ट्रेट में ज्ञापन देंगी दोपहर 12 बजे।
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- उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से नगर आयुक्त को नगर निगम में ज्ञापन पूर्वाह्न 11.30 बजे।
संवाद : रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से रेल संवाद दोपहर 12 बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दोपहर 12 बजे।
ज्ञापन : बैंक सखी कलक्ट्रेट में ज्ञापन देंगी दोपहर 12 बजे।