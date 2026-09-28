Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:08 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:08 PM IST
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जनसुनवाई : नगर निगम कार्यालय में संभव के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
शिविर : एबेरिच इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का समापन सुबह 10 बजे से।
- स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय में विधिक साक्षरता शिविर सुबह 10 बजे से।
अभियान : सेवा भारती की ओर से मिश्रीपुर प्राइमरी स्कूल में सुपोषित भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
ज्ञापन : उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त को ज्ञापन पूर्वाह्न 11:30 बजे।
बैठक : सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स की बैठक जीआईसी मैदान पर दोपहर दो बजे से।
- कांग्रेस की बैठक टाउनहॉल स्थित कार्यालय पर दोपहर दो बजे से।
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शिविर : एबेरिच इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का समापन सुबह 10 बजे से।
- स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय में विधिक साक्षरता शिविर सुबह 10 बजे से।
अभियान : सेवा भारती की ओर से मिश्रीपुर प्राइमरी स्कूल में सुपोषित भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
ज्ञापन : उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त को ज्ञापन पूर्वाह्न 11:30 बजे।
बैठक : सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स की बैठक जीआईसी मैदान पर दोपहर दो बजे से।
- कांग्रेस की बैठक टाउनहॉल स्थित कार्यालय पर दोपहर दो बजे से।