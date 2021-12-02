Shahjahanpur News: सिटी में आज

विज्ञापन







बैठक : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक बरेली मोड़ स्थित आवास विकास कॉलोनी में दोपहर 12:30 बजे से।

धरना : सदर तहसील में अधिवक्ताओं का धरना पूर्वाह्न 11 बजे से।

रामलीला : कुर्रियाकलां के चौहनापुर में रामलीला का मंचन दिन में तीन बजे से।



ट्रायल : जिलास्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का ट्रायल हथौड़ा बुजुर्ग स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिन में तीन बजे से।

शिविर : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में सघन जागरूकता अभियान के तहत शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे।