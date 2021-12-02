Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:01 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:01 AM IST
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शिविर : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में सघन जागरूकता अभियान के तहत शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे।
बैठक : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक बरेली मोड़ स्थित आवास विकास कॉलोनी में दोपहर 12:30 बजे से।
धरना : सदर तहसील में अधिवक्ताओं का धरना पूर्वाह्न 11 बजे से।
रामलीला : कुर्रियाकलां के चौहनापुर में रामलीला का मंचन दिन में तीन बजे से।
ट्रायल : जिलास्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का ट्रायल हथौड़ा बुजुर्ग स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिन में तीन बजे से।
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बैठक : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक बरेली मोड़ स्थित आवास विकास कॉलोनी में दोपहर 12:30 बजे से।
धरना : सदर तहसील में अधिवक्ताओं का धरना पूर्वाह्न 11 बजे से।
रामलीला : कुर्रियाकलां के चौहनापुर में रामलीला का मंचन दिन में तीन बजे से।
ट्रायल : जिलास्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का ट्रायल हथौड़ा बुजुर्ग स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिन में तीन बजे से।