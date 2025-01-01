फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Mining carried out in Bhainsi River again... administration remained unaware.

Shahjahanpur News: भैंसी नदी में फिर किया खनन...प्रशासन को नहीं लगी भनक

Thu, 17 Sep 2026 12:27 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Mining carried out in Bhainsi River again... administration remained unaware.
पुवायां में मदनापुर के पास भैंसी नदी में जेसीबी से हुए रेत खनन से बना गड्ढा। संवाद
पुवायां (शाहजहांपुर)। विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी भैंसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने लाखों रुपये खर्च किए और जिलेभर के सैकड़ों लोगों ने श्रमदान किया। अब इसी नदी में मदनापुर गांव के पास सोमवार रात जेसीबी से रेत का खनन किए जाने का मामला सामने आया है।
विज्ञापन

गोमती की सहायक भैंसी नदी करीब एक दशक से सूखी पड़ी थी। पिछले वर्ष डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया था। बारिश के दौरान नदी में करीब आधी दूरी तक पानी का बहाव हुआ, लेकिन अब नदी फिर सूख गई। इस वर्ष बारिश कम होने से पूरी नदी सूखी पड़ी है।
विज्ञापन

सोमवार रात मदनापुर क्षेत्र में खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से रेत ले जाई गई। मंगलवार रात भी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली मैनियां के पास नदी में पहुंची। इसकी जानकारी होने पर भाकियू कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और हंगामा हुआ। बाद में खाली ट्रैक्टर-ट्रॉली को वहां से हटाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
जांच कर कार्रवाई होगी
एसडीएम पुवायां सदानंद सरोज ने कहा कि भैंसी नदी में खनन की शिकायत नहीं मिली है। टीम भेजकर जांच कराई जाएगी और खनन करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई होगी। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि तहसील स्तरीय टास्क फोर्स में एसडीएम, खनन अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी और वह स्वयं शामिल हैं। एसडीएम के संज्ञान में मामला लाकर टीम मौके पर जांच करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed