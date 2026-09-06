Shahjahanpur News: मुंह में कपड़ा ठूंसकर छात्र को पीटने के मामले में रिपोर्ट दर्ज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:37 AM IST
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जलालाबाद। गांव कूराबंडा निवासी छात्र लक्ष्य राजपूत संग हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने पिता राजीव की ओर से रिपोर्ट दर्ज की है।
उन्होंने बताया कि बेटा गांव धिंयरिया स्थित इंटर काॅलेज में कक्षा नौ का छात्र है। तीन सितंबर की दोपहर बेटा कॉलेज से लौट रहा था। गांव कलक्टरगंज स्थित नहर पटरी पास पहले से घात लगाए बैठे गांव के प्रदीप ने अपने रिश्तेदार थाना शाहाबाद के गांव नवादा निवासी अवनीश व सौरभ के साथ मिलकर बेटे के मुंह में कपड़ा ठूंसकर पीटा।
उधर से निकले गांव के एक व्यक्ति ने बेटे को पिटता देख शोर मचाया। इसके बाद स्वयं को घिरता देख एक आरोपी ने तमंचे से फायर किया, लेकिन वह मिस हो गया। आरोप है कि हमलावरों ने बेटे को गाड़ी में डालने की कोशिश की। राजीव ने बताया कि उनकी आरोपियों से जमीन की रंजिश चल रही है। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तलाश में दबिश दी गईं हैं। संवाद
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उन्होंने बताया कि बेटा गांव धिंयरिया स्थित इंटर काॅलेज में कक्षा नौ का छात्र है। तीन सितंबर की दोपहर बेटा कॉलेज से लौट रहा था। गांव कलक्टरगंज स्थित नहर पटरी पास पहले से घात लगाए बैठे गांव के प्रदीप ने अपने रिश्तेदार थाना शाहाबाद के गांव नवादा निवासी अवनीश व सौरभ के साथ मिलकर बेटे के मुंह में कपड़ा ठूंसकर पीटा।
उधर से निकले गांव के एक व्यक्ति ने बेटे को पिटता देख शोर मचाया। इसके बाद स्वयं को घिरता देख एक आरोपी ने तमंचे से फायर किया, लेकिन वह मिस हो गया। आरोप है कि हमलावरों ने बेटे को गाड़ी में डालने की कोशिश की। राजीव ने बताया कि उनकी आरोपियों से जमीन की रंजिश चल रही है। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तलाश में दबिश दी गईं हैं। संवाद
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