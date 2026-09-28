Shahjahanpur News: सामान्य दिनों की तरह खुले बैंक, लेनदेन रहा अप्रभावित

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बैंक यूनियनों की तीन दिन की हड़ताल होने से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने के साथ ही करोड़ों रुपये का लेनदेन प्रभावित होने की आशंका थी। सरकार की ओर से बैंक यूनियनों के पदाधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। इसके बाद यूनियनों ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय किया। विज्ञापन

सोमवार सुबह सभी बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले और कामकाज हुआ। ग्राहक भी लेनदेन के लिए बैंकों में पहुंचे। एलडीएम अरविंद गुप्ता ने बताया कि हड़ताल स्थगित होने की जानकारी अधिकांश ग्राहकों को रविवार रात ही हो गई थी। सोमवार सुबह बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले और बैंकिंग कार्य हुआ। बैंक यूनियनों की तीन दिन की हड़ताल होने से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने के साथ ही करोड़ों रुपये का लेनदेन प्रभावित होने की आशंका थी। सरकार की ओर से बैंक यूनियनों के पदाधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। इसके बाद यूनियनों ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय किया।सोमवार सुबह सभी बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले और कामकाज हुआ। ग्राहक भी लेनदेन के लिए बैंकों में पहुंचे। एलडीएम अरविंद गुप्ता ने बताया कि हड़ताल स्थगित होने की जानकारी अधिकांश ग्राहकों को रविवार रात ही हो गई थी। सोमवार सुबह बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले और बैंकिंग कार्य हुआ।

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शाहजहांपुर। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद बैंक यूनियनों ने सोमवार से प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल स्थगित कर दी। रविवार देर शाम हड़ताल स्थगित होने की सूचना प्रसारित होने के बाद आम लोगों को भी इसकी जानकारी हो गई। इसके चलते सोमवार को बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा और सामान्य दिनों की तरह बैंक खुले। ग्राहकों ने बैंक में पहुंचकर लेनदेन किया।