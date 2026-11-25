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सवारियां बैठाने और आगे वाहन लगाने की होड़ में ऑटो चालकों के बीच अक्सर कहासुनी और गाली-गलौज होती है। कुछ दिन पहले चालकों का एक होमगार्ड से विवाद भी हुआ था। बेतरतीब खड़े ऑटो के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निकलने में दिक्कत होती है। दुकानों के सामने वाहन खड़े होने से ग्राहकों का पहुंचना भी मुश्किल होता है, जिससे व्यापार प्रभावित होता है।नगर में नियमित ऑटो संचालन के बावजूद अब तक स्टैंड और पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो सकी है। अधिशासी अधिकारी नूरजहां ने बताया कि नगर पालिका के पास सरकारी जगह उपलब्ध नहीं है। फिलहाल पुलिस से कहकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाएगा।