Shahjahanpur News: कंपोजिट विद्यालय में बाल मेले का आयोजन
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:25 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:25 PM IST
विज्ञापन
कांट। कंपोजिट विद्यालय मल्हपुर में बाल मेले और माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी मासिक थीम खेल एवं रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास रही। प्रधानाध्यापक उमेश चंद्र सक्सेना, नोडल अध्यापिका वैशाली रस्तोगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता देवी ने अभिभावकों का स्वागत किया। मेले में बच्चों के शारीरिक, भाषाई, सामाजिक और रचनात्मक विकास से जुड़ी गतिविधियां कराई गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अभिभावक और अतिथि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन