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शाहजहांपुर: नवोदय प्रवेश परीक्षा में आधे से कम परीक्षार्थी हुए शामिल, 18 केंद्रों पर हुई परीक्षा
शाहजहांपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए शनिवार को आयोजित परीक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों में आधे से भी कम शामिल हुए। जिले के 18 केंद्रों पर 8372 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन परीक्षा देने केवल 3974 ही पहुंचे। परीक्षा पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक कराई गई। नगर में इस्लामिया इंटर कॉलेज और एसएसएमवी कॉलेज समेत चार विद्यालयों को केंद्र बनाया गया था। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रधानाचार्य सत्यपाल गंगवार ने इस्लामिया इंटर कॉलेज, एसएसएमवी कॉलेज, जलालाबाद के रोजी पब्लिक स्कूल, आचार्य नरेंद्र मोहन स्कूल और जीआईसी कलान समेत विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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