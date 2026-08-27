Shahjahanpur News: सुबह बारिश के बाद दिन में उमस ने किया बेहाल
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:20 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:20 PM IST
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शाहजहांपुर। बृहस्पतिवार सुबह हुई बारिश के बाद दिन में धूप निकलने से उमस बढ़ गई। इससे लोग बेहाल रहे। हालांकि, बीच-बीच में बादल छाए रहने से बारिश की उम्मीद बनी रही। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह चार से आठ बजे के बीच करीब आठ मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद धूप निकलने से वातावरण में उमस बढ़ गई। दिन का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बुधवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस तरह अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।
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मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक वायुदाब में करीब तीन मिलीबार की गिरावट दर्ज की गई है। पछुआ हवा भी चल रही है। इन मौसमी परिस्थितियों के चलते जिले में फिर बारिश होने के आसार बन रहे हैं।
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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह चार से आठ बजे के बीच करीब आठ मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद धूप निकलने से वातावरण में उमस बढ़ गई। दिन का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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बुधवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस तरह अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।
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मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक वायुदाब में करीब तीन मिलीबार की गिरावट दर्ज की गई है। पछुआ हवा भी चल रही है। इन मौसमी परिस्थितियों के चलते जिले में फिर बारिश होने के आसार बन रहे हैं।