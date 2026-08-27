Shahjahanpur News: सुबह बारिश के बाद दिन में उमस ने किया बेहाल

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह चार से आठ बजे के बीच करीब आठ मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद धूप निकलने से वातावरण में उमस बढ़ गई। दिन का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।बुधवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस तरह अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक वायुदाब में करीब तीन मिलीबार की गिरावट दर्ज की गई है। पछुआ हवा भी चल रही है। इन मौसमी परिस्थितियों के चलते जिले में फिर बारिश होने के आसार बन रहे हैं।