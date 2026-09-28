Shahjahanpur News: अधिकतम तापमान में आया छह डिग्री से अधिक का उछाल
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:54 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:54 PM IST
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शाहजहांपुर। मौसम खुलने और धूप निकलने से अधिकतम तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। वायुदाब आठ मिलीबार बढ़ा हुआ है। इससे मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी वृद्धि होने की संभावना है।
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डाॅ.मनमोहन सिंह बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। उन्होंने बताया कि वायुदाब आठ मिलीबार बढ़ा हुआ है। इससे मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। संवाद
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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डाॅ.मनमोहन सिंह बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। उन्होंने बताया कि वायुदाब आठ मिलीबार बढ़ा हुआ है। इससे मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। संवाद
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