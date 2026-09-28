Shahjahanpur News: बंडा में 20 लोगों ने किया रक्तदान

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रक्तदान कर मनाया जन्मदिनदेवकली। बंडा-बिलसंडा मार्ग पर स्थित सुनासीर नाथ कॉलोनी में हरप्रीत सिंह के आवास पर सोमवार को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाया गया। बाद में समाजसेवियों समेत 14 लोगों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से छाया सक्सेना के नेतृत्व में आई टीम द्वारा लगाए गए कैंप में रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में अंकुल बंसल, कुलबीर सिंह, मनोज कुमार, सुधांशु पटेल, बलजिंदर सिंह, जिंदर पाल, सुधांशु शुक्ला, अमरीक सिंह, गोपाल जायसवाल, नबी शान, संदीप सिंह, कमलजीत कौर, सुखचैन सिंह और अखिलेश कटियार शामिल रहे। संवादभगत सिंह की प्रतिमा पर गंदगी देख भड़के ट्रस्ट संयोजकनिगोही। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर सोमवार को हमजापुर चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा के आसपास गंदगी और पुरानी मालाओं का ढेर देखकर राष्ट्र स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक अशित पाठक ने नाराजगी जताई।ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचकर प्रतिमा और आसपास सफाई की। इसके बाद माल्यार्पण कर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उदित शर्मा, आशु दीक्षित, गोविंद मिश्रा, राजेंद्र पटवा आदि मौजूद रहे। संवादभगत सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कीशाहजहांपुर। पंजाबी सिख समाज सेवा संगठन की ओर से बिजलीपुरा स्थित कार्यालय पर अध्यक्ष सरदार राजू बग्गा ने भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रखर शर्मा, रोहन राठौर, निखिल चंद्र, पूजा, ऋतिक वर्मा और बलजीत सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद