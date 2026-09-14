Shahjahanpur News: रंजिशन मारपीट में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल, कई गंभीर
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:55 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:55 PM IST
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पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
रोजा। सल्लिया गांव में शुक्रवार को सुबह रंजिशन फैयाज और शब्बन के बीच मारपीट हो गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के अन्य लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर एक-दूसरे पर हमलावर हो गए। मारपीट में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
फैयाज ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गत सात सितंबर की रात शराब पीकर गाली-गलौज करने से मना करने पर यूनुस और शरीफ ने घर में घुसकर हमला किया था। इसकी थाने में शिकायत करने से नाराज फरीद, अशफाक, बहारुद्दीन, यूनुस, शरीफ, मोहसिन, जफर अली और दो-तीन अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया।
इसमें इकबाल, इरशाद, सरजाद, हबीब, इकलाख, आमीन, साबिया और अरमान को गंभीर चोटें आईं। दूसरे पक्ष के शब्बन ने निसार, फैयाज उर्फ छोटू, अन्ने, फिरोज, इरशान, इकबाल, हसीब, साबिया और जीशान के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि हमले में अलहज, जफर, शारुद्दीन और मोहसिन घायल हो गए। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि आरंभिक जांच में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल सामने आए हैं। उनका मेडिकल कराने के साथ घटना की जांच कराई जा रही है।
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रोजा। सल्लिया गांव में शुक्रवार को सुबह रंजिशन फैयाज और शब्बन के बीच मारपीट हो गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के अन्य लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर एक-दूसरे पर हमलावर हो गए। मारपीट में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
फैयाज ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गत सात सितंबर की रात शराब पीकर गाली-गलौज करने से मना करने पर यूनुस और शरीफ ने घर में घुसकर हमला किया था। इसकी थाने में शिकायत करने से नाराज फरीद, अशफाक, बहारुद्दीन, यूनुस, शरीफ, मोहसिन, जफर अली और दो-तीन अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया।
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इसमें इकबाल, इरशाद, सरजाद, हबीब, इकलाख, आमीन, साबिया और अरमान को गंभीर चोटें आईं। दूसरे पक्ष के शब्बन ने निसार, फैयाज उर्फ छोटू, अन्ने, फिरोज, इरशान, इकबाल, हसीब, साबिया और जीशान के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि हमले में अलहज, जफर, शारुद्दीन और मोहसिन घायल हो गए। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि आरंभिक जांच में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल सामने आए हैं। उनका मेडिकल कराने के साथ घटना की जांच कराई जा रही है।
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