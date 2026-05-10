Sant Kabir Nagar News: नंदौर में युवक पर हमला, पांच पर प्राथमिकी

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बखिरा थाना क्षेत्र के नंदौर बाजार निवासी सीमा पत्नी गब्बूलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार को सुबह 10:30 के करीब मेरा लड़का सुमित निजी कार्य से दूध वाली गाड़ी पर बैठकर जा रहा था। तभी जमीन तथा पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर नंदौर चौराहे पर सुनील, अनिल आदि ने गाड़ी रोक कर उसे खींच कर मारापीटा। पुलिस ने घायल युवक की मां की तहरीर पर पांच के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत की है।थाना अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।