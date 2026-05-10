Sant Kabir Nagar News: महिलाओं को अधिकारों और आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनपद के सभी थानों द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल लगाकर समस्याओं के त्वरित एवं विधिपूर्ण निस्तारण हेतु ग्रामीणों से संवाद कर जागरूक किया गया।
इस अभियान के अंतर्गत सभी थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण अभियान के तहत जानकारी दी गई, साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम व उनके अधिकारों की रक्षा एवं आत्मरक्षा के उपायों के संबंध में जानकारी दी गई।
कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, बाल सहायता नंबर 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा साइबर अपराध पोर्टल की जानकारी देकर इन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा तामेश्वरनाथ, नौरंगिया, चकदही, महिला थाना द्वारा मेंहदावल बाईपास, थाना महुली द्वारा ग्राम अगया उर्फ सिदाही, थाना धनघटा द्वारा रानीपुर शनिचरा में महिलाओं, बालिकाओं व स्कूली छात्राओं को पंफलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।
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इस अभियान के अंतर्गत सभी थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण अभियान के तहत जानकारी दी गई, साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम व उनके अधिकारों की रक्षा एवं आत्मरक्षा के उपायों के संबंध में जानकारी दी गई।
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कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, बाल सहायता नंबर 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा साइबर अपराध पोर्टल की जानकारी देकर इन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा तामेश्वरनाथ, नौरंगिया, चकदही, महिला थाना द्वारा मेंहदावल बाईपास, थाना महुली द्वारा ग्राम अगया उर्फ सिदाही, थाना धनघटा द्वारा रानीपुर शनिचरा में महिलाओं, बालिकाओं व स्कूली छात्राओं को पंफलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।
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