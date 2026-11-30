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संतकबीरनगर। कोतवाली क्षेत्र के बरई टोला निवासी एक व्यक्ति ने जमीन पर जाने के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी-डंडे और सरिया से हमला करने का आरोप लगाया है। इस मारपीट में बीच-बचाव करने पहुंचे तीन लोग घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।कोतवाल ज्ञानेंद्र कुमार राय ने बताया कि बरई टोला निवासी आनंद यादव ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि मैलानी नहर के पास उनकी जमीन है। 28 नवंबर की शाम करीब छह बजे वह जमीन पर गए थे।आरोप है कि इसी दौरान जितेंद्र चौरसिया, नागेंद्र चौरसिया, प्रेम चौरसिया, रोहित चौरसिया, श्याम जी और अरविंद चौरसिया समेत सात लोग एकराय होकर लाठी-डंडे, सरिया लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। शोर सुनकर बचाव के लिए रामू यादव, आकाश यादव और चंद्रकेश यादव मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया।