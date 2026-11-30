विज्ञापन

धनघटा थाना क्षेत्र के संठी गांव निवासी शनि ने 28 नवंबर को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि राजेश कुमार यादव, संजीत कुमार यादव और उनके साथियों ने मुंडेरा शुक्ल चौराहे पर उन्हें और उनकी भाभी को जान से मारने की नीयत से हमला कर घायल कर दिया। आरोपियों ने उनको गाली देने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी।तहरीर के आधार पर धनघटा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य संबंधित धाराओं और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। रविवार को प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने गाई बसंतपुर के पास से राजेश यादव निवासी भाटपार, थाना धनघटा और संजीत कुमार यादव निवासी मुंडेरा शुक्ल, थाना धनघटा को गिरफ्तार कर लिया। संवाद