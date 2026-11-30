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बेलहर। थाना क्षेत्र के जंगल दशहर गांव में खेत में जबरन ट्रैक्टर ले जाने का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की।इस दौरान उसके गले पर चाकू से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जंगल दशहर गांव के टोला चिरैहवां निवासी अतहर हुसैन ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि 18 नवंबर 2026 की शाम करीब चार बजे विपक्षी उनके खेत में जबरन ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी गालियां देने लगे।विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की और गले पर चाकू से हमला कर दिया गया। आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मोहम्मद सादात, आसमा खातून और मोहम्मद वदूद निवासी जंगल बेलहर, टोला चिरैहवां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घायलों का चिकित्सीय परीक्षण की कार्रवाई कराई गई है।मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामनयन आर्या को सौंपी गई है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।न