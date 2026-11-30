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एएसपी ने प्रत्येक विवेचक से महिला संबंधी लंबित अभियोगों की प्रगति के बारे में अलग-अलग जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मामलों का गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। संवाद विज्ञापन

Ƌ एएसपी ने प्रत्येक विवेचक से महिला संबंधी लंबित अभियोगों की प्रगति के बारे में अलग-अलग जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मामलों का गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। संवाद

संतकबीरनगर। महिला संबंधी अपराधों के मामलों में लंबित विवेचनाओं को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित अर्दली रूम में उन्होंने जिले के सभी थानों के विवेचकों से लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही विवेचना में अब तक की गई कार्रवाई और मामलों के लंबित रहने के कारणों की समीक्षा की।