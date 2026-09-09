Sant Kabir Nagar News: सीनियर व जूनियर वर्ग में टुम्पार की टीम ने दर्ज की जीत

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वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता में पहला मुकाबला नेशनल इंटर कॉलेज मूड़ाडीहाबेग व वेणीमाधव गोपीनाथ इंटर काॅलेज बखिरा टीम के बीच खेला गया। 16 प्वाइंट से नेशनल इंटर कॉलेज की टीम विजेता हुई। दूसरा मैच जगद गुरु शंकराचार्य इंटर कॉलेज मेंहदावल व वेणीमाधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज बखिरा टीम के बीच खेला गया, जिसमें वेणीमाधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज बखिरा की टीम ने नेशनल इंटर काॅलेज मूड़ाडीहाबेग को 15-7 व 15-8 से हराकर जीत दर्ज की।सीनियर वर्ग का फाइनल मुकाबला लाल बहादुर शास्त्री इंटर काॅलेज टुम्पार व वेणीमाधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज बखिरा की टीम के बीच खेला गया। टुम्पार की टीम ने बखिरा की टीम को 15-5 और 15-7 से हराकर विजेता बनी। जूनियर वर्ग फाइनल मुकाबला आदर्श कृषक इंटर काॅलेज सिहटीकर व लाल बहादुर शास्त्री इंटर काॅलेज टुम्पार के बीच खेला गया।इसमें टुम्पार की टीम ने सिहटीकर की टीम को 15-4 और 15-13 से हराया। सब जूनियर वर्ग में एक टीम होने के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय करमाकला सांथा की टीम विजेता बनी। निर्णायक अब्दुल नाफे रहे। आयोजक प्रधानाचार्य मुजीबुल्लाह ने कहा कि हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हार से ही जीत की प्रेरणा मिलती है। खेल स्पर्धा बढ़ती है।प्रतियोगिता में व्यायाम शिक्षक मोलेंदु पांडेय, सत्यपाल मौर्य, विजय कुमार, राम केवल, रमेश प्रसाद, सिकंदर व सेराज अहमद ने सक्रिय भूमिका निभाई। उद्घाटन काॅलेज प्रबंधक रईस अहमद ने किया। इस दौरान उप प्रधानाचार्य बदरे आलम, अरशद जलाल, मंशाउल्हक, फैय्याज अहमद कुरैश, निसार अहमद, सेराज अहमद, फैजान अहमद, राम दयाल, वसीउद्दीन, जुनैद अख्तर, शमशुद्दीन, ओबैदुल्लाह, जुबैर, नईम आदि मौजूद रहे।