Sant Kabir Nagar News: नौ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मानित

विज्ञापन

मेंहदावल। तहसील क्षेत्र के विकास करो में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए विकासखंड सभाकर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विकास तीन विकास खंडों के नौ कार्यककर्ताओं को प्रशस्ति-पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्वी मंडल अध्यक्ष दीपक शुक्ला आदि मौजूद रहे। संवाद