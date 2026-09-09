Sant Kabir Nagar News: ब्लॉक अध्यक्ष पर हमला करने की कोशिश, दस लोगों ने किया पीछा

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हेलमेट पहने होने के कारण लाठी सिर पर लगने से वह बच गए। पीड़ित ने आरोपियों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। गंगौली गांव निवासी विनोद कुमार पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बघौली ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तहरीर के मुताबिक, तीन सितंबर की शाम करीब 8:15 बजे वह जिला कोषाध्यक्ष रमेशचंद के साथ मेंहदावल बाईपास खलीलाबाद से घर जा रहे थे।बनकटिया-पचपोखरी मोड़ के पास पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने अचानक पीछे से लाठी से हमला कर दिया। लाठी हेलमेट पर लगी। पीड़ित के अनुसार, हमलावरों से बचने के लिए वह बाइक लेकर भागे लेकिन आरोपियों ने करीब दो किलोमीटर तक उनका पीछा किया। किसी तरह वह घर पहुंचे और डायल-112 पर सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तहरीर में घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना कैद होने की बात भी कही गई है।विनोद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में अपने जानमाल का खतरा बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।