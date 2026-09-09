Sant Kabir Nagar News: कोचिंग जा रही किशोरी से अभद्रता का आरोप

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तहरीर के अनुसार पीड़ित की बेटी मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे कोचिंग के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि रास्ते में रामू और छोटू ने किशोरी से अभद्रता की। विरोध करने पर दोनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर किशोरी के पिता मौके पर पहुंचे तो रामू, छोटू और श्यामनंदन ने उनके साथ भी मारपीट की। कोतवाल जयप्रकाश दूबे का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव में कोचिंग जा रही 15 वर्षीय किशोरी के साथ अभद्रता करने और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पिता ने तीन युवकों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।