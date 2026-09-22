Sant Kabir Nagar News: मोबाइल हैक कर खाते से निकाले 80 हजार रुपये

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बखिरा थाना क्षेत्र के ढोढ़या निवासी मोहन की पुत्री अंजली के मोबाइल फोन को हैक कर अज्ञात व्यक्ति ने तीन अगस्त को उनके बैंक खाते से 80 हजार रुपये दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिए थे। खाते से रकम निकलने की जानकारी होने पर पीड़िता ने तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराई।शिकायत मिलने के बाद बखिरा थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षी सुमन कुमारी ने संबंधित बैंक से संपर्क कर ठगी की रकम को होल्ड/फ्रीज कराया। इसके बाद आवश्यक बैंकिंग कार्रवाई और पत्राचार पूरा कराया गया। पुलिस के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पीड़िता के खाते में 80 हजार रुपये की पूरी धनराशि वापस करा दी गई।एसओ बखिरा दिलीप कुमार सिंह ने लोगों से अनजान फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी ऑफर और परिचित बनकर रुपये मांगने वालों से सतर्क रहने की अपील की है। बिना सत्यापन के किसी के खाते में रकम न भेजें। साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। समय से शिकायत मिलने पर ठगी की रकम को होल्ड कराने और वापस दिलाने की कार्रवाई की जा सकती है।