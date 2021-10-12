Sant Kabir Nagar News: शिविर लगाकर 17 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीएचसी के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चल रहा है। इसके तहत सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।उन्होंने बताया कि आगे भी शिविर लगाए जाएंगे। जो लोग भी योजना के लिए पात्र हैं वह लोग सीएचसी आकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है।इस दौरान बीपीएम अभय त्रिपाठी, बीसीपीएम महेंद्र कुमार त्रिपाठी, आयुष्मान मित्र अनिल कुमार, संजय भारती, नंदलाल आदि लोग मौजूद रहे। संवाद