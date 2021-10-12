Sant Kabir Nagar News: 12 किमी सड़क की पटरियां क्षतिग्रस्त

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कई जगहों पर सड़क भी टूट रही है। हालत यह कि वाहनों का पहिया यदि सड़क से थोड़ा भी किनारे पहुंचा तो बड़ा हादसा होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र के बंडा बाजार निवासी रामनिवास अग्रहरी, राम चरन विश्वकर्मा, अनिरुद्ध यादव, राम गोपाल चौधरी, राम अशीष आदि ने बताया कि सड़क के दोनों किनारों पर स्थित पटरी पर मिट्टी नहीं रह गई है। सड़क के किनारे होल बन चुका है। आए दिन क्षतिग्रस्त पटरियों के चलते दुर्घटनाएं हो रही है।ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पर यात्रा करना अब सुरक्षित नहीं रह गया है। प्रतिदिन इसी मार्ग से जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि गुजरते हैं लेकिन सड़क की दुर्दशा पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है।एसडीएम वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि सड़क की पटरियां क्षतिग्रस्त है इसकी जांच कर संबंधित विभाग को अवगत कराया जाएगा। संवाद