Sant Kabir Nagar News: 10 सेमी नीचे आया राप्ती का जलस्तर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:40 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेहदावल। क्षेत्र में स्थित राप्ती का जलस्तर सातवें दिन घटाव पर रहा। सोमवार को नदी का जलस्तर सुबह आठ बजे 75.95 मीटर था, जबकि शाम को चार बजे नदी का जलस्तर 75.90 मीटर पर आ गया। मंगलवार को नदी का जलस्तर चार बजे करीब 10 सेंटीमीटर नीचे 75.81 मीटर पर आ गया है।
मेंहदावल क्षेत्र में स्थित राप्ती का जलस्तर सातवें दिन भी नीचे पाया गया। लगातार जलस्तर नीचे आ रहा है, जिससे लोगों को राहत है। सोमवार को नदी का जलस्तर सुबह आठ बजे 75.95 मीटर था तो शाम को चार नदी का जलस्तर 75.90 मीटर पर आ गया। मंगलवार को सुबह आठ बजे नदी का जलस्तर 75.85 मीटर पर आया।
मंगलवार को भी जलस्तर में कमी आई है। शाम को चार बजे नदी का जलस्तर 75.81 मीटर रिकाॅर्ड किया गया। लगातार नदी का जलस्तर नीचे आने से विभागीय अधिकारियों के साथ लोगों ने राहत की सांस ली है।
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अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि नदी का जलस्तर लगातार सातवें दिन नीचे आया है। फिर भी जलस्तर की निगरानी लगातार की जा रही है।
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मेहदावल। क्षेत्र में स्थित राप्ती का जलस्तर सातवें दिन घटाव पर रहा। सोमवार को नदी का जलस्तर सुबह आठ बजे 75.95 मीटर था, जबकि शाम को चार बजे नदी का जलस्तर 75.90 मीटर पर आ गया। मंगलवार को नदी का जलस्तर चार बजे करीब 10 सेंटीमीटर नीचे 75.81 मीटर पर आ गया है।
मेंहदावल क्षेत्र में स्थित राप्ती का जलस्तर सातवें दिन भी नीचे पाया गया। लगातार जलस्तर नीचे आ रहा है, जिससे लोगों को राहत है। सोमवार को नदी का जलस्तर सुबह आठ बजे 75.95 मीटर था तो शाम को चार नदी का जलस्तर 75.90 मीटर पर आ गया। मंगलवार को सुबह आठ बजे नदी का जलस्तर 75.85 मीटर पर आया।
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मंगलवार को भी जलस्तर में कमी आई है। शाम को चार बजे नदी का जलस्तर 75.81 मीटर रिकाॅर्ड किया गया। लगातार नदी का जलस्तर नीचे आने से विभागीय अधिकारियों के साथ लोगों ने राहत की सांस ली है।
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अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि नदी का जलस्तर लगातार सातवें दिन नीचे आया है। फिर भी जलस्तर की निगरानी लगातार की जा रही है।