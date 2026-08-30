Sant Kabir Nagar News: राप्ती 84 और 50 सेमी बढ़ी सरयू

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धनघटा/मेंहदावल। जिले में नदियों का जलस्तर फिर बढ़ना शुरू हो गया है। सरयू के जलस्तर में दो दिनों से बढ़ाव को देखकर लोग भयभीत होने लगे हैं। अयोध्या में शनिवार के शाम नदी का जलस्तर 92.490 था यह रविवार की सुबह 92.540 पर पहुंच गया। नदी का पानी 50 सेमी बढ़ गया।राप्ती का 24 घंटे में 84 सेंटीमीटर बढ़ा है। धनघटा तहसील के 32 गांव एमबीडी बांध और सरयू के बीच में स्थित है। नदी का पानी जब बढ़ता है तो अधिकतर गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अभी हाल ही में नदी का जलस्तर जब बढ़ा तो 18 गांव की गरीब 11000 आबादी बाढ़ से पीड़ित हो गई थी। लोगों के दरवाजे पर बाढ़ का पानी पहुंच गया था। लोग अपने घर से पलायन करने की तैयारी में जुटे हुए थे कि नदी का जलस्तर घटने लगा और बाढ़ हटने लगी।