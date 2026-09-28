Sant Kabir Nagar News: शुगर, त्वचा रोग, बुखार व पेट दर्द की तकलीफ लेकर पहुंचे मरीज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:36 AM IST
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संतकबीरनगर। जिले के 24 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर रविवार को जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इसमें शुगर, त्वचा रोग, बुखार, पेट दर्द, सांस लेने में तकलीफ और खांसी से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंचे। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर परामर्श और निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराईं।
चार मरीजों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेले में कुल 1,072 मरीजों ने इलाज कराया। इनमें शुगर के 109, सांस की तकलीफ के 86, उदर रोग के 81 और त्वचा रोग के 206 मरीज शामिल रहे। जांच के दौरान जरूरत पाए जाने पर कई मरीजों को रक्त जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मगहर में 64 मरीजों की हुई जांच : मगहर। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मगहर में रविवार को प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अबु सूफियान खान की देखरेख में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें कुल 64 मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाएं दी गईं। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अबु सूफियान खान ने बताया कि मेले में बुखार, खांसी, त्वचा रोग और ब्लड प्रेशर समेत अन्य समस्याओं से पीड़ित मरीज पहुंचे। सभी की जांच कर आवश्यक परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराई गईं।
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चार मरीजों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेले में कुल 1,072 मरीजों ने इलाज कराया। इनमें शुगर के 109, सांस की तकलीफ के 86, उदर रोग के 81 और त्वचा रोग के 206 मरीज शामिल रहे। जांच के दौरान जरूरत पाए जाने पर कई मरीजों को रक्त जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मगहर में 64 मरीजों की हुई जांच : मगहर। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मगहर में रविवार को प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अबु सूफियान खान की देखरेख में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें कुल 64 मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाएं दी गईं। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अबु सूफियान खान ने बताया कि मेले में बुखार, खांसी, त्वचा रोग और ब्लड प्रेशर समेत अन्य समस्याओं से पीड़ित मरीज पहुंचे। सभी की जांच कर आवश्यक परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराई गईं।
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